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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Azerbaycan ordusunun Şuşa kentini alması Türkiye’de sevinçle karşılandı

Azerbaycan ordusunun Şuşa kentini alması Türkiye’de sevinçle karşılandı

İş yeri önünden bayraklar

-Araç arkasında bayraklar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarması Türkiye’de sevinçle karşılandı. İstanbul'un birçok noktasında vatandaşlar Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağı da astı. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığı müjdesi Türkiye’de sevinçle karşılandı. İstanbul'un farklı noktalarında birçok kişi iş yerlerinde asılı olan Türk bayraklarının yanına Azerbaycan bayrağı da astı. Bazı sürücülerin ise arabalarının arkasına hem Türk bayrağı hem de Azerbaycan bayrağını astığı görüldü.

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