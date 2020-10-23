- Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait mevzileri imha etmeye devam ediyor

- Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait mevzileri imha etti. Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait mevzileri imha ettiği bildirildi. Bakanlık, işgalci Ermenistan'a ait mevzilerin vurulduğu anların görüntülerini yayınladı.
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