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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Azerbaycan'ın Terter kentine atılan patlamamış Smerch füzesi etkisiz hale getirildi - TERTER

Azerbaycan'ın Terter kentine atılan patlamamış Smerch füzesi etkisiz hale getirildi - TERTER

- Terter kentine atılan patlamamış Smerch füzesinden detay görüntüler - Anadolu Ajansı muhabiri Berk Özkan'ın anonsu - Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) uzmanları tarafından etkisiz hale getirilmesiAzerbaycan'ın Terter kentine atılan patlamamış Smerch füzesi etkisiz hale getirildiTERTER (AA) - Azerbaycan'ın Terter kentinde bir evin bahçesine düşen ancak patlamayan Smerch füzesi, Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.
Ermenistan ordusu tarafından atılan misket bombası destekli Rus yapımı Smerch füzesi, Terter kentindeki bir evin bahçesine düştü.Patlamayan füzeyi yerinden kaldırmak için güvenlik güçleri ve ANAMA uzmanlarına haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, füzeyi kontrollü bir şekilde saplandığı yerden çıkararak etkisiz hale getirdi.

A Haber Güvenlik Güçleri Muhabir Misket Bombası Trol 

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