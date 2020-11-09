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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması New York'ta sevinçle karşılandı

Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması New York'ta sevinçle karşılandı

- Dans eden Azerbaycanlılardan detaylar - Kutlama konvoyundan detaylar - Tezahürat ve korna çalınmasıNEW YORK (AA) - New York'ta yaşayan Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını sevinç gösterileriyle kutladı. Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayrakları bulunan grup, ''Karabağ bizimdir, bizim olacak'' sloganı attı. Daha sonra konvoy oluşturan Azerbaycanlılar araçlarıyla şehir turu attı.

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