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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması cephe hattında sevinçle karşılandı - BAKÜ

Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması cephe hattında sevinçle karşılandı - BAKÜ

- Sivil ve Askerlerin sevinç gösterileri - Anadolu Ajansı Berk Özkan'ın anonsu - Sevinç gösterilerinden detaylarAzerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması cephe hattında sevinçle karşılandıFUZULİ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.Fuzuli'de, Azerbaycan kuvvetlerinin yanı sıra basın mensupları ve vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişi, Aliyev'in Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklamasını alkışlayarak kutladı.Askeri personel ve basın mensupları da cep telefonlarından takip ettikleri konuşma sırasında "Şuşa" şeklinde sloganlar attı.Askeri personelden bazılarının gözyaşı döktüğü görüldü.
Şuşa'nın işgalden kurtarılması, şehirde zaman zaman havaya ateş açarak da kutlandı.

İlham Gözyaşı Kışla Basın Mensupları 

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