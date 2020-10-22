- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri nokta atışlarıyla imha ediyor
Topçu birliklerinin vurulması
( GENCE ) GENCE
- Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri nokta atışlarıyla imha ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu'nun topçu birliklerinin işgalci Ermenistan'a ait hedefleri vurduğu görüntüleri yayınladı. Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerdeki askerler, “Şu anda topçu bataryalarımız ateş açıyor. Askerlerimizin morali çok iyi durumda, Başkomutanımız rehberliğinde işgal altında olan topraklarımızı kurtaracağız. Karabağ Azerbaycan'dır” ifadelerini kullandı.
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