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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ı kabul etti - BAKÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ı kabul etti - BAKÜ

- Görüşmeye katılanlar - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ı kabul ettiBAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu ve Akar, Aliyev'le görüştü.Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.

İlham 

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