- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Çavuşoğlu, Akar ve MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti

-aliyev açıklama



( BAKÜ ) BAKÜ



- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen kabulde Türk yetkililer Dağlık Karabağ’da elde edilen zafer dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev’i tebrik etti. Görüşmede konuşan Aliyev, "Sevgili dostlar, sevgili misafirler, bu zaferden sonraki ilk görüşmemiz. Bu sabah sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptık ve bu büyük zaferden dolayı birbirimizi tebrik ettik. Aynı zamanda gelecekteki çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Kendim ve tüm Azerbaycan halkı adına destek ve dayanışma için sevgili kardeşime ve tüm Türkiye halkına bir kez daha derin şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kardeş Türkiye'nin desteğini hep hissettiklerini ifade eden Aliyev, "Dün anlaşmanın imzalanmasının ardından Türk televizyonundaki sahneler çok iç açıcıydı. Yani Türk kardeşlerimiz bu zafere 'zaferleri' olarak sevindi. Bu bizim ortak zaferimiz, Türkiye-Azerbaycan birliğinin bir teyidi. Bugün bu birlik, tarihin belki de en yükseğidir. Tüm bu günlerde Türk yetkililer, milletvekilleri, bakanlar, aktivistler, basın, genel kamuoyu, tüm kardeşlerimiz bize çok destek oldular. Bu bize ekstra güç verdi ve coşkumuzu artırdı. Bugün elbette, nihayet 30 yıl sonra atalarımızın topraklarını işgalden kurtardığımız için çok mutluyuz" dedi.

Erdoğan'la görüşmesinde Türk-Rus ortak ateşkes kontrol merkezinin faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Aliyev, "Bunun çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu, bölgede yeni bir iş birliği biçimidir. Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununda hep Türkiye ve Rusya'nın eşit rol oynamasını istedik ve bugün bunu başardık. Bugün sizlerle bu merkezin gelecekteki faaliyetlerini ve bir an önce bu merkezi kurmak için Rus meslektaşlarımızla konuşacağız. Çünkü zaten Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin topraklarımızdan çekilmesi için bir program var. Bu ayın sonunda işgal edilmiş olan tüm topraklardan çekilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu merkezin kısa sürede oluşturulmasında büyük fayda var" ifadelerini kullandı. "Azerbaycan ordusu Türklerin gücünü de gösterdi" Bakan Çavuşoğlu kabulden dolayı Aliyev'e teşekkür ederek, "Bugün kardeşiniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptınız. Ancak uçağa binmeden önce beni tekrar aradı ve bir kez daha size selamlarımı ve tebriklerimi iletmemi söyledi.



Sizin zaferiniz bizim zaferimizdir, bu büyük zafer için tebrikler. Başkomutan olarak sizin önderliğinizdeki kahraman Azerbaycan ordusu dostlarına ve düşmanlarına neler yapabileceğini gösterdi, aynı zamanda Türklerin gücünü de gösterdi. Bu süreçte sizin önderliğinizde kardeş Azerbaycan varlığını hem savaş alanında hem de masada gösterdi" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Savaş alanındaki zaferlerinize rağmen bu çatışmayı barışçıl bir şekilde ve ateşkes yoluyla çözmede büyük bir liderlik gösterdiniz. Savaş alanındaki zaferlerle birlikte diğer Azerbaycan topraklarının da kısa vadeli bir zamanda Azerbaycan'a iade edileceğine eminim" ifadelerini kullandı.



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