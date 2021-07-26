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- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’u kabul etti
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’u kabul etti

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’u kabul etti

Görüşmeden detay görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

İlham 


- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti kabul etti. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyetinin Azerbaycan temasları devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurtulmuş ve beraberindeki heyetin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiği belirtildi. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği kaydedilen görüşmede, cumhurbaşkanları arasındaki düzenli temasların iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki önemli rolü vurgulandı. Yeni Azerbaycan Partisi ile AK Parti arasındaki işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, iki parti arasındaki ilişkilerin Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığı kaydedildi. Görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki çeşitli kurum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinin önemine de değinildiği ifade edildi. Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti heyetinin Azerbaycan temasları 28 Temmuz’da sona erecek.
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