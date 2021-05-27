-Aliyev'in konuşması

-Bakan Selçuk'un konuşması



( BAKÜ ) - Azerbaycan Aliyev, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’u kabul etti- Aliyev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şuşa’da inşa edilecek okulun temel atma törenine katılacak" BAKÜ



- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u kabulü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Şuşa’da inşa edilecek okulun temel atma törenine katılacağını söyledi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve beraberindeki heyeti kabul etti. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkileri en üst seviyede olduğunu belirten Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan’ın iki kardeş ülke olarak, her alanda karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarlar temelinde işbirliği yaptığını söyledi.



Eğitim alanın Azerbaycan ve Türkiye arasındaki işbirliğimizin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Aliyev, ”Çünkü genç neslin yetişmesi, birbirine bağlanması için elbette bu alanda çok önemli adımlar atılması gerekiyor ve aslında atılıyor. Mevcut ziyaretiniz sırasında birçok önemli konunun tartışılacağına ve gelecekteki işbirliğimiz için somut planların hazırlanacağına inanıyorum” dedi.

“Erdoğan, Şuşa’da inşa edilecek okulun temel atma törenine katılacak” Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'da inşa etmek istediği okulun temel atma töreni yapılacağını belirtti.

Azerbaycan’da yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Aliyev, ”İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra bir toparlanma ve yeniden yapılanma dönemi başladı.

Topraklarımızın ne kadar yıkıldığını göreceksiniz. Şehirler için bir master plan hazırlanıyor ve bu master planların bir parçası olarak okullar inşa edilecek. Şuşa'da Ermeniler tarafından yıkılan bir okulun temeli bu ay atıldı. Sevgili kardeşim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye'nin armağan ettiği okulun temel atma töreni de programa dahil edildi” şeklinde konuştu.

Selçuk: "Mesleki faaliyet konusunda imzaladığımız protokol uygulanıyor" Karabağ Zaferi'nin sevinciyle Azerbaycan’da bulunduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk halkının selamlarını Aliyev’e iletti. Azerbaycan ve Türkiye arasında eğitim programları, eğitimin geliştirilmesi ve ileride yapılacak işler arasında herhangi bir sorun yaşanmayacağını ifade eden Selçuk, ”Hepsini çözeceğiz. Meslektaşım, dostum ve ben gereğinden fazlasını yapacağız. Talimatlarının bizim için yeterlidir. Bu kapsamda mesleki faaliyet konusunda imzaladığımız protokol uygulanıyor. Bugün de görüşmelerimize devam edeceğiz. Süreci hızlandırmak için gerekli olanı her şeyi birlikte yapıyoruz” dedi.

Azerbaycan’ın özellikle FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılığı ve desteğinin Türkiye için çok önemli olduğunu ifade eden Selçuk, ”Ayrıca bize büyük mutluluk ve neşe veriyor. Bunun için çok mutluyuz. Ayrıca yapılması gereken tüm iş ve işlemleri bir araya getirip arkadaşlarımızla birlikte çözüp sizlere rapor edeceğiz” diye konuştu.

Aliyev: "Bölgelerin potansiyeline göre meslek okulları kurulmalı" Mesleki eğitimle ilgili çalışmaların devam etmesinden çok memnun olduğunu dile getiren Aliyev, Azerbaycan’da buna büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi.



Aliyev, ”Azerbaycan büyük çalışmaların eşiğinde ve yeni eğitimli personelin yetiştirilmesi hem işgalden kurtarılan topraklarda hem de ülke genelinde çok önemli. Bu nedenle kurtarılmış topraklarda o bölgelerin potansiyeline göre meslek okulları kurulmalı. Elbette Türk tarafının da bu yönde desteğini umuyoruz” dedi.

Aliyev konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Türkiye'nin savaşın ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan'a büyük siyasi ve manevi destek sağladığı göz önüne alındığında. Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk dakikalardan ve ilk saatlerden itibaren açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.



Bu büyük bir ahlaki ve politik öneme sahipti. Azerbaycan 44 gün içinde adaleti, toprak bütünlüğünü yeniden sağladı ve 30 yıllık işgali sona erdirdi” ifadelerini kullandı.

