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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ayvalık’ta çarşı ve mahalle bekçilerinden megafonla Covid19 uyarısı

Ayvalık’ta çarşı ve mahalle bekçilerinden megafonla Covid19 uyarısı

Bekçilerin çarşı ve mahallede yaptıkları megafonlu uyarıya ait detaylar

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

Alışveriş Karantina Toplu Taşıma Kalaba Alabalık 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çarşı ve Mahalle Bekçileri Covid19 tedbirlerinin uygulanması için denetim ve uyarılarını gün boyu yaparak salgının yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Yaya devriyelerin kalabalık olan cadde ve sokakların yanı sıra par pazaryerleri, alışveriş merkezleri ve dinlenme alanlarındaki vatandaşları megafonlarla yaptıkları uyarılar ın ise vatandaşlarca dikkate alındığı gözleniyor. Halkın yoğun olduğu noktalar ve toplu taşıma araçlarında yaptıkları GBT sorgulamaları suç ve suç unsurlarına göz açtırmayan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bekçiler, bir yandan da karantina altında olması gereken Koronavirüs testleri pozitif çıkan vatandaşları evlerinde kontrol ediyor. Bekçiler; Balıkesir genelinde Covid19 vakalarının olağanüstü arttığı vurgulanırken, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının yanı sıra kalabalık ortamlarda bulunmamaları gerektiğine ilişkin uyarılarda bulunuyorlar. (SS-
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