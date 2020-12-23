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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Aynı okula 2 defa giren hırsız tutuklandı

Aynı okula 2 defa giren hırsız tutuklandı

-Hırsızın bahçe duvarından atlayışı

Akalan Kamera Hırsız 

--Hırsızın okuldan elindeki eşyalarla uzaklaşması
--Hırsızın okul duvarından kaçması
--Genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir okula iki defa hırsızlık için giren zanlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Saçaklı Mahallesi’nde bir okula iki defa giren hırsızı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Okulun güvenlik kamera görüntülerinden şahsın kimliğini tespit eden ekipler M.A.H. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıyan hırsızlık anlarında M.A.H.’nin okula bahçe duvarından gizlice girişi ve elinde okula ait eşyalarla çıkışı yansıyor. (MAE-SD-
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