AYDIN - Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, deve çiftliğini ziyaret etti
- Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın çiftlikteki ziyareti - Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın açıklamalarıUkrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Aydın 'da deve çiftliğini ziyaret ettiAYDIN (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Aydın 'ın İncirliova ilçesindeki bir deve çiftliğinde incelemelerde bulundu.İncirliova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Sybiha, Aydın programı kapsamında Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya ait deve çiftliğini ziyaret etti.Çiftlikteki çalışmalar hakkında Kaya'dan bilgi alan Sybiha'ya poşu hediye edildi.Deve sütü ve sucuğu da tadan Büyükelçi Sybiha'nın deve çiftliklerinin ülkesinden gelen turistler için ilginç bir gezi alternatifi olabileceğini belirttiği ifade edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım