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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
AYDIN - Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN - Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti



- Takla atan otomobil - İtfaiye ekiplerinin otomobili parçalara ayırması - Araç içindeki sürücünün çıkarılmasıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.Söke'den Kuşadası istikametine giden Cahit Uysal (61) idaresindeki 09 L 9422 plakalı otomobil Yaylaköy mevkisinde önce yol kenarındaki bir dükkanın önündeki heykellere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak tarlaya devrildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince Uysal, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis 

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