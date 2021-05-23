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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
AYDIN - Söke'de traktöre bağlı tarım aletinin çarptığı yaya yaralandı

AYDIN - Söke'de traktöre bağlı tarım aletinin çarptığı yaya yaralandı

- Kaza yerin - Yaralının sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınması - Traktöre bağlı tarım aletinin görüntülenmesiSöke'de traktöre bağlı tarım aletinin çarptığı yaya yaralandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde, traktöre bağlı tarım aletinin çarptığı kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre Güllübahçe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 35 VK 159 plakalı traktöre bağlı merdane, yol kenarındaki Erkan Uygun'a çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Uygun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarım Sağlık Ekipleri 

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