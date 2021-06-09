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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AYDIN - Söke'de çalışanların tamamı kadınlardan oluşan akaryakıt istasyonu hizmete girdi

AYDIN - Söke'de çalışanların tamamı kadınlardan oluşan akaryakıt istasyonu hizmete girdi

- Akaryakıt istasyonundan görüntüler - İşletme sahibi Bülent Arıcı'nın konuşması - İstasyon çalışanları Ayşin Acar, Ayyüce Kaytkan ve Mülkiye Kocakulak'ın konuşması - Sürücü Kasım İnan'ın konuşmasıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde Milas kara yolu üzerinde tüm çalışanları kadınlardan oluşan akaryakıt istasyonu hizmete alındı.İş yeri sahibi Bülent Arıcı, gazetecilere altısı üniversite mezunu toplam 8 kadının görev yapacağı istasyonun kente hayırlı olmasını diledi.Arıcı, "Harika bir operasyon oldu. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir. Bu istasyon yüzde 100 kadın gücüyle hizmet verecek. Kızlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
Çalışanlardan Ayşin Acar, istasyonun verdiği hizmetle farklılaşacağını belirtirken Ayyüce Kayıtkan da iş yerinde mutlu olduğunu, takım ruhuyla hareket ettiklerini söyledi.

Çalışanlardan Mülkiye Kocakulak ise bazı insanların erkek çalışanlara alışkın olduğu için ön yargılı olabildiğini ancak genel olarak güzel geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Karya Bild Akaryakıt İstasyonu Üniversite Mezunu 

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