AYDIN - Şiddetli fırtınada bazı evlerin çatısı uçtu
- Çatının düşme anı - Çatının rüzgarın etkisiyle uçma anıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde çıkan fırtınada bahçe duvarının yıkılmasıyla bir kadın öldü, bazı evlerin de çatısı uçtu.Alınan bilgiye göre, Nazilli ve Kuyucak'ta akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına hayatı olumsuz etkiledi.Kuyucak'ta Horsunlu Mahallesinde bir evin bahçe duvarının yıkılması sonucu Fatma Ayaydın (78) hayatını kaybetti.Nazilli ilçesinde de Turan, Arslanlı, Çapahasan, Yıldıztepe ve Yeni mahallelerde fırtınadan dolayı bazı evlerin çatısı uçtu, ağaç ve elektrik direkleri devrildi. Çatılardan düşen eşyalar arabaların üzerine düştü.Belediye ekipleri, cadde ve sokaklara devrilen ağaçları iş makineleriyle kaldırdı.
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