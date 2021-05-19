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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AYDIN - Mahalle sakinleri, canlı müzik eşliğinde 19 Mayıs'ı kutladı

AYDIN - Mahalle sakinleri, canlı müzik eşliğinde 19 Mayıs'ı kutladı

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları - Balkonlarda vatandaşların eğlenmesi - Balkonlarda vatandaşların Türk bayrağı sallaması - Fatih İlter ile röportaj Aydın 'da mahalle sakinleri, canlı müzik eşliğinde 19 Mayıs'ı kutladıAYDIN (AA) - Aydın 'da mahalle sakinleri, sokağa kurulan canlı müzik eşliğinde balkonlarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.Zeybek Mahallesi 1541 Sokak'ta oturan Yılmazköy İlköğretim Okulunun müdürü Fatih İlter, oturduğu sitenin sakinlerinin desteğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı canlı müzik eşliğinde kutlamak istedi.İlter, kaymakamlığın onayının ardından sokağa canlı müzik sistemi kurup çeşitli şarkı ve türküler söyledi.

Kovid - 19 salgını dolayısıyla mahalle sakinleri de söylenen parçalara balkonlarından eşlik etti. Bazı vatandaşlar da balkonlardan meşale yakıp Türk bayrağı salladı.Salgın dolayısıyla vatandaşların çok sıkıldığını belirten İlter, "Bundan dolayı böylesi bir etkinlik yaptık. Site sakinlerimizle el ele vererek güzel bir organizasyon yaptık. Hem 19 Mayıs'ı kutladık hem de salgından dolayı evlerinde sıkılan vatandaşlarımızın bir nebze de olsa eğlenmesini sağladık. Umarım salgın bir an önce biter ve yan yana bu kutlamaları yaparız." dedi.

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