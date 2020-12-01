Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
AYDIN - Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN - Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

- Kaza yerinden görüntü - Yaralıların sağlık ekiplerince ambulansa taşınması Aydın 'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü, yaşamını yitirdi.Gökhan K. yönetimindeki 09 SL 891 plakalı kamyon, Söke - Didim kara yolu Akçakonak Mahallesi mevkisinde, önünde seyreden İsmail Yeni'nin kullandığı 09 ADF 629 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet savrulurken kamyon da kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince motosiklet sürücüsü İsmail Yeni, bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni, burada yaşamını yitirdi.Hafif şekilde yaralanan ve hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsü Gökhan K'nin tedavisi sürüyor.

Hastane Sağlık Ekipleri Akon Motosiklet Sürücüsü Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı