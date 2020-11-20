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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
AYDIN - Kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

AYDIN - Kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi - Yaralının hastaneye getirilmesi Aydın 'da kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandıAYDIN (AA) - Aydın ’ın Kuşadası ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücüsü ağır yaralandı.Candan Tarhan Bulvarı'ndan Kuşadası Devlet Hastanesi istikametine giden Esra Sönmez (32) idaresindeki 48 BV 990 plakalı motosiklet, Hasan Reis Bulvarı'nda kaldırıma çarptı.Kazada motosikletten savrulan Sönmez ağır yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ÖNCE Kuşadası Devlet Hastanesine ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk etti.Hayati tehlikesi bulunan Sönmez'in evli olduğu ve ilçeye ailesini ziyarete geldiği öğrenildi.

Hastane Bild Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

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