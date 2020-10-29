Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aydın-İzmir otobanında can pazarı...Metal yığınına dönen bu araçtan sağ çıktılar

Aydın-İzmir otobanında can pazarı...Metal yığınına dönen bu araçtan sağ çıktılar

KAZA YERİ

Hastane Zincirleme Kaza 

-KAZA YERİNDEN ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜ
-FOTOĞRAFLAR

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın-İzmir otobanında meydana gelen kazalar nedeniyle adeta can pazarı yaşandı. Yağış sonrası kayganlaşan yolda kamyonun altına giren Hyundai marka bir otomobil adeta katlanmış tenekeye döndü. Meydana gelen zincirleme kazada 12 kişi yaralanırken, kaza sonrası yol savaş alanına döndü. Vatandaşlar kazazedeleri yağmurdan şemsiye tutarak korumaya çalıştı.Kaza 75. yıl Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın-İzmir otobanında seyir halinde olan 64 NH 5419 plakalı otomobil önünde seyreden tırın altına girdi. Meydana gelen kazada tıtın altına giren otomobile arkadan gelen bir başka araç çarptı. Çok sayıda aracın karıştığı kazada 12 kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.Kaza nedeniyle Aydın-İzmir otobanı bir süre trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen görevliler tarafından yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, yaralıların bazılarının durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı