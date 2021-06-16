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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AYDIN - Didim Belediye Başkanı Atabay ile avukatına sopayla saldırdığı öne sürülen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

AYDIN - Didim Belediye Başkanı Atabay ile avukatına sopayla saldırdığı öne sürülen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

- Şüphelilerin adliyeden çıkışıGÜNCELLEME - Didim Belediye Başkanı Atabay ile avukatına sopayla saldırdığı öne sürülen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Deniz Atabay ile avukatına sopayla saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Marinadaki bir restoranda Atabay ve avukatına sopayla saldırdıkları iddiasıyla yakalanan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Atabay'a destek veren bir grup da adliyeye getirilen zanlılara tepki gösterdi.Öte yandan, işletme ruhsatı olmadığı için otelinin belediye tarafından mühürlenmesi üzerine saldırıya azmettirdiği iddiasıyla aranan A.O. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi. A.O, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Savcılıktaki sorguları tamamlanan zanlılardan A.S. ve B.D. salıverildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.O'nun oğlu İ.O. ve kardeşi M.O. ile Y.C.B. tutuklandı. - OlayDidim Marina'da 14 Haziran gecesi bir restorana sopalarla gelen grup, Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a saldırmış, zanlılar garsonların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşmıştı.Vücudunda darp izi bulunduğu belirtilen Atabay ve Bulut sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüş, 6 şüpheli yakalanmıştı.Atabay, saldırının ruhsatsız olduğu için bir otelin mühürlenmesinden kaynaklandığını savunmuştu.

Hastane Adli Kontrol Akalan Avcılık Saldırı 

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