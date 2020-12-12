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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
AYDIN - Dere taşması nedeniyle Söke-Milas kara yolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı

AYDIN - Dere taşması nedeniyle Söke-Milas kara yolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı

- Kapanan yoldan görüntü - Yolda kalan araçlardan görüntü - Kaymakam Soner Zeybek'in açıklamasıDere taşması nedeniyle Söke - Milas kara yolu tek taraflı ulaşıma kapatıldıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde derenin taşması sonucu Söke - Milas kara yolu tek taraflı ulaşıma kapandı.İlçede gün boyu etkisini sürdüren sağanak dolayısıyla Yenidoğan Deresi taştı.Derenin taşmasıyla yol, Milas yönüne ulaşıma kapandı. Sürücüler, Güllübahçe Mahallesi'ndeki alternatif yola yönlendirildi.Yolda bir tır, sel suların getirdiği çamura saplandı.Söke Kaymakamı Soner Zeybek bölgeye giderek incelemede bulundu.Zeybek, akşam saatlerinde sağanağın etkili olduğunu belirterek, "DSİ ve Karayolları yetkililerine haber verdik. Tabii ciddi bir yağış oldu. Savuca ve Yenidoğan derelerinde taşmalar söz konusu. Umarım en kısa sürede hem yolu açmış oluruz hem de dereleri temizlemiş oluruz." dedi.
Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan Mümin Bulut da uzun bir aradan sonra ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtti.

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