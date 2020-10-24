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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Aydın’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

olay yeri görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Polis Polis Ekipleri 


- Aydın Efeler ilçesi Kalfaköy mahallesinde yaklaşık 100 metreden uçuruma uçan araç içindeki iki kişiden birisi öldü diğeri yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ambulans, itfaiye ve polis ekipleri, araç içinde bulunan bir çocuğun yaşamını yitirdiğini gördü. Araç sürücüsü kadının ise ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.
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