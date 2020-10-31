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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde çalışmalara destek veriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde çalışmalara destek veriyor

Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarından görüntüleri

Deprem Kurtarma Ekibi Deprem Bölgesi Harekete Geç Şili 

-Detaylar

(İZMİR) İZMİR

- Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan arama kurtarma ekibi İzmir’de çalışmalara devam ediyor. Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında, yıkılan binaların altında kalan vatandaşların kurtarılmasına destek sağlamak amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 12 kişilik arama kurtarma timi hazır hale getirildi.
Hazırlıklarını tamamlayan ekipler kısa süre içerisinde deprem bölgesine ulaşarak çalışmalara katıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi Bayraklı Manavkuyu bölgesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaşanan deprem sonrasında belediye olarak hemen harekete geçtiklerini belirterek, “Bu zor günleri birlikte, dayanışma ile aşacağız” diye konuştu.

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