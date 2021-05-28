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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
AYDIN - Bakan Dönmez: 'Son bir ayda yaptığımız yeni keşiflerle günlük 6 bin 800 varillik bir üretim artışı sağladık'

AYDIN - Bakan Dönmez: 'Son bir ayda yaptığımız yeni keşiflerle günlük 6 bin 800 varillik bir üretim artışı sağladık'

AYDIN - Bakan Dönmez: "Son bir ayda yaptığımız yeni keşiflerle günlük 6 bin 800 varillik bir üretim artışı sağladık" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in valiliğe gelişi - Bakan Dönmez'in karşılanması - Bakan Dönmez'in Valilik şeref defterini imzalaması - Dönmez'in Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etmesi - Bakan Dönmez'in açıklamasıAYDIN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Bakan Dönmez, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Son bir ayda yaptığımız yeni keşiflerle gerek Güneydoğu'da gerekse Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik bir üretim artışı sağlamış olduk. Geçtiğimiz yıl ortalama üretimimiz 51 bin 600 varildi. Bu yıl bu keşiflerle 60 bin varilin üstüne çıkmış olacağız. Hedefimiz 2023'te 100 bin varile çıkmak."

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