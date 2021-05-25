AYDIN - Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
- Kaza yeri - Kaza yapan araç - Polis incelemesiAğaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Nazilli ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yalçın Kocaman idaresindeki 15 PD 095 plakalı otomobil, Aydın - Denizli kara yolu jandarma kavşağı mevkisinde, kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.Haber verilmesiyle bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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