AYDIN - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Germencik
- Etkinlikten görüntü - Saygı duruşu, İstiklal Marşı - Konuşma yapılması19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı KutlamalarıAYDIN (AA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Aydın ’ın Germencik İlçesinde de yapılan kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında yapılan törenle kutlandı.
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