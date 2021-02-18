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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ayağına misina takılan martı ile yardıma giderken arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Ayağına misina takılan martı ile yardıma giderken arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Ekiplerin olay yerine varması

Bild Nadan 

-Denizdeki tekne ve yanında çırpınan martının görüntüsü
-Dalgıcın denize girmesi
-Deniz yüzeyinde çırpınan martıya ulaşması
-Martının denizden çıkarılması
-Martının ayağına dolanan misinadan kurtarılması
-Martının sahilde görüntüsü
-Denizdeki teknenin kurtarılması
-Teknenin kıyıya çekilmesi

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de ayağına misina dolandığını için uçamayarak deniz yüzeyinde çırpınan martı ile kuşa yardım için açıldıkları denizde motoruna misina dolanan teknede mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahilde bir martının denizin yüzeyinde çırpındığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli dalgıç adamlar, denizin ortasındaki martıya yüzerek ulaştı. Çırpınmaktan bitkin düşen martıyı kısa sürede ayağına dolanan misinadan kurtaran ekipler, yarası olmayan martıyı dinlenmesi için karaya çıkardı.Kurtarmak için yardıma giden teknenin motoruna da misina dolaştıEkipler, martıyı karaya çıkarıp olay yerinden ayrılacağı sırada denizden gelen yardım çığlıklarını duyunca geri döndü. Martının kurtarılması için yardıma giden tekneye de denizdeki başka bir misinanın dolaştığı görüldü.
Motoruna misina takıldığı için çalışmayan ve karaya vurma tehlikesi bulunan tekne ve sahipleri de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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