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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ayağına maske ipi dolaşan yaralı martının imdadına polis ekipleri koştu

Ayağına maske ipi dolaşan yaralı martının imdadına polis ekipleri koştu

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Hastane Polis Ekipleri Saldırı Hayvan Sokak Hayvanları 

-Yaralı martının hastanede tedavi edilmesi
-Polis ekiplerinden alınan görüntü

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ayağına maske ipi dolaştığı için yaralanarak uygulama noktasına düşen ve sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan martının yardımına polis ekipleri koştu. Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında uygulama noktasına yaralı halde düşen ve sokak hayvanlarının zarar vermeye çalıştığı martının yardımına polis ekipleri koştu. Ayağına maske ipleri dolaştığı için yaralanan martı, ekipleri tarafından Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne götürüldü. Martıya büyük ölçüde zarar veren ve derisine kadar işleyen maske ipleri, sağlık görevlileri tarafından büyük bir titizlikle çıkarıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan yaralı martı sağlığına kavuşana kadar polis ekiplerinin gözetimi altında kalacak.
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