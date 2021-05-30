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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Ayağı kayıp dağdan aşağı yuvarlanan şahıs yaralandı

Ayağı kayıp dağdan aşağı yuvarlanan şahıs yaralandı

ŞAHSIN ARANMASI

Bild Sağlık Ekipleri 

-BULUNAN ŞAHSIN AMBULANSA TAŞINMASI
-ŞAHSIN HASTANEYE KALDIRILMASI

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Menteşe İlçesi Asar Dağı'ndan ayağı kayarak metrelerce aşağı yuvarlanan şahıs yaralandı. Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen B.Ş. isimli şahıs ayağı kayınca Asar Dağı'ndan metrelerce aşağı yuvarlandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından uzun süre fenerlerle aranan B.Ş., bulunmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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