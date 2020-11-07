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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Avrupa koronavirüs önlemlerini sıkılaştırırken, Uzakdoğu normalleşme adımları atıyor - HONG KONG

Avrupa koronavirüs önlemlerini sıkılaştırırken, Uzakdoğu normalleşme adımları atıyor - HONG KONG

- Plajın havadan görüntüsü - Denize giren insanlardan detaylar - Plajda güneşlenen insan detayıHONG KONG (AA) - Avrupa’da koronavirüs önlemleri yeniden sıkılaştırılırken, Uzakdoğuda ise tam tersine normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan Hong Kong plajları yeniden halka açıldı. Plajların açılması sonrası, ilk hafta sonu Hong Kong lular sahilleri doldurdu. Plajlarda sosyal mesafe önlemlerine dikkat edildiği gözlemlendi.

Hafta Sonu Koronavirüs 

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