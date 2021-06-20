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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Avcılar’da metal hurda taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

Avcılar’da metal hurda taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

Kamyondan görüntü

Polis Hastane Sparta 

-Kaldırılma çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da metal hurda yüklü kamyon rampa yukarı çıkarken yan yatarak devrildi. Yaralanan sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay, Ispartakule girişinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 34 VPM 96 plakalı metal hurda yüklü kamyon rampa yukarı yol çıkarken henüz bilinmeyen bir sebeple yan yatarak devrildi. Çevredeki sürücülerin yardımıyla kamyondan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Etrafa akan yağ ve aracı kaldırma çalışmaları sebebiyle yol bir süre polis tarafından trafiğe kapatıldı. Yolun açılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.
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