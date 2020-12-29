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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Avcılar'da E-5 kenarında en dikkat çeken binaydı, yıkımı yapıldı

- Avcılar'da E-5 kenarında en dikkat çeken binaydı, yıkımı yapıldı

Binanın eski görüntüleri

Belediye Meclisi Gesi 

-Binanın havadan yıkım görüntüleri
-İş makinesi ile yıkım
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hasar alarak 25-30 santimetre kadar yan yatan E-5 kenarındaki 4 katlı bina, belediye meclisi kararıyla yıkıldı. E-5 yan yolda bulunan binanın yıkımı havadan da görüntülendi. 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde Denizköşkler Mahallesi E-5 yan yolda bulunan ve temelinde olan kayma nedeniyle 25-30 santimetre yan yatan bina bugün Avcılar Belediyesi Meclisi kararıyla yıkımına başlandı. Binanın beton ve demir kalitesinin kötülüğü ise dikkatlerden kaçmadı. Yıkımı yapan firma yetkilisi Osman Meriç, " Hasar görmüştü meclis kararıyla bugün yıkılıyor. Avcılar'ın simgesi haline gelmiş bir binaydı. Tehlikeliydi yan yatmış. Bayağı bir zamandan beri boş durumdaydı. Beton çürük tankerle su tutuyoruz tozu engelleyemiyoruz. Demir az, eski yapılmış bir yapı" dedi.
(MD-YM
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