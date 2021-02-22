Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Av tüfeğiyle intihar etti, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi

Av tüfeğiyle intihar etti, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi

- Olay yerinden detaylar

Polis Olay Yeri İnceleme Bild Sağlık Ekipleri 

-- Sinir krizi geçiren yakınlarından detaylar
-- Vatandaşla röportaj
-- Cesedin çıkarılması
-- Ambulansın arkasından koşan çocuklar

( ERZURUM )- Babalarının cansız bedenini taşıyan ambulansın peşinden koşan çocuklar yürekleri sızlattı ERZURUM

- Erzurum’da 47 yaşındaki bir kişi iş yerinde pompalı av tüfeğiyle intihar etti. Olay, Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. 47 yaşındaki M.Y, sabah erken saatlerinde oto tamirciliği yaptığı iş yerine geldi. İş yerinin kapısını arkadan kilitleyen M.Y, yanında getirdiği pompalı av tüfeğiyle kafasına ateş ederek intihar etti. Ortağı, iş yerine geldiği sırada kapının kilitli olduğunu ve içeride yatan birinin olduğunu görmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk incelemede M.Y’nin kafasına ateş ederek hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan eşi ve çocukları iş yeri önünde sinir krizi geçirdi. Cesedin ambulansla götürüldüğü esnada M.Y'nin iki çocuğunun ambulans arkasından koşarak ‘Baba ben de geleyim’ feryatları yürekleri dağladı. 4 çocuk babası M.Y’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (ÖB-ÖB-AŞ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı