Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Av tüfeği ile hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Av tüfeği ile hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Şüphelinin av tüfeği ile gasp yapma anı

Polis Akalan Kamera Hırsız 

-Şüphelilerin kaçma anı
-Şüphelinin adli makamlara sevk edilme anı

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te av tüfeği ile gasp yapan şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Belkıs, Kahvelipınar ve Yeşilevler mahallelerinde av tüfeği göstermek ve ateş etmek suretiyle 3 kişiyi gasp eden şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AD-LO-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı