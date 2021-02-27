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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ATM'lere sahte para yükleyerek 1 milyonluk vurgun yapan 9 kişi tutuklandı

ATM'lere sahte para yükleyerek 1 milyonluk vurgun yapan 9 kişi tutuklandı

arşiv

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Adli Kontrol Lyon Akalan Irak Trol 


- Kocaeli merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ATM’lere sahte para yükleyerek 1 milyonluk vurgun yapan 9 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, ATM’lere sahte para vererek bankaları dolandırdıkları belirlenen şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan takip sonucunda adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Kocaeli merkezli Mersin, İstanbul ve Ordu illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 100 TL'lik banknotlar halinde 150 bin TL sahte para ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar hakkında yapılan inceleme banka ATM'lerine 100 TL'lik sahte paraları yükledikten sonra para çekme işlemi yaparak bankaları yaklaşık 1 milyon TL dolandırdıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan 4'ü ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken 13 kişi ise Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyede sorguları tamamlanan şahıslardan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise tutuklandı.
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