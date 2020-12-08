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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Atlı jandarma birliklerinin eğitimi kısa film ile anlatıldı

Atlı jandarma birliklerinin eğitimi kısa film ile anlatıldı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN KISA FİLM

( NEVŞEHİR )- Jandarma Genel Komutanlığı, atlı jandarma birliklerinin hazırlanışını paylaştı- Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı, beğeni rekoru kırdı NEVŞEHİR

Sosyal Medya Rekor Jandarma Kısa Film Gesi 


- Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Medya Şubesi tarafından, Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı bünyesinde görev yapan atların nasıl bir eğitimden geçtiğini anlatan kısa film hazırlandı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarında paylaşılan kısa filmde, atlı birliklerin JAKEM'deki eğitim birimlerinin yanı sıra Kapadokya bölgesi başta olmak üzere ülke genelindeki çeşitli turizm merkezlerinde yürütülen devriye görevlerinden görüntüler yer aldı. Hazırlanan kısa filmde, güvenliğin atlı jandarma birlikleri tarafından sağlandığı alanlar eğitim ve görevlerden kesitler müzik eşliğinde yer aldı. JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın ile görevli personeller merkezde yürütülen çalışmaları anlattığı kısa film sosyal medya hesaplarından çok sayıda beğeni kazandı. (COŞ-AÖ-
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