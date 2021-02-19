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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Atık malzemelerle evinin bahçesini dizayn etti, emekliliğin keyfini sürmeye başladı

Atık malzemelerle evinin bahçesini dizayn etti, emekliliğin keyfini sürmeye başladı

Evden görüntü

Emekli Maaşı Polis Memur 

-Evdeki dekorlardan görüntü
-Bahçeden görüntü
-Bahçedeki dekorlardan görüntü
-Haluk Sabah Röportaj
-Detay Görüntüler

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Mardin'in Savur ilçesinde 72 yaşındaki emekli Haluk Sabah, atık malzemeleri toplayarak bahçesini dizayn etti. Bütün zamanını evinin bahçesinde geçiren Sabah, huzuru bulduğu bahçesinde emekliliğinin tadını çıkarıyor.Savur'da yaşayan Sabah, emekli olduktan sonra annesinden kalan evde yaşamaya başladı.
Bir süre sonra evini değiştirmek isteyen Sabah, atık malzemeleri toplayarak evi ve bahçesini dekore etti. Kendine göre restore ettiği evdeki huzuru başka bir yerde bulamadığını belirten Sabah, "72 yaşındayım. Şehir hayatından bıktık. Yıllardır şehirdeydik. Babam emekli başkomiserdi. Ben sonra 9 yıl boyunca polis memurluğu yaptım. Öyle sigortalı çalıştım, şoför oldum. Belediyeden de emekli oldum. Yerleştim buraya, rahmetli annemden kaldı burası. Geldim bütün emekli maaşımı buraya koydum. Sizin gibi değerli insanlar geliyor, tanışıyoruz. O kadar rahatım ki evde gidiyorum hizmet ediyorlar, her şey var. Şuradan girip te şu sessizlik, hele ki sabahleyin hiçbir yerde yok. Kesinlikle bulamazsınız. Size tavsiyem 60’ınızdan sonra böyle bir bahçeniz olsun. Balkonda saksılarla falan uğraşmayın" dedi.

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