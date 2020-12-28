- Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101’inci yıl dönümünde geleneksel ‘Garnizon Koşusu’ yapıldı
garnizon koşusuna ait görüntüler
-link gruba atıldı
( ANKARA ) ANKARA
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101’inci yıl dönümünde geleneksel ‘Garnizon Koşusu’ yapıldı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ankara’ya gelişinin 101'inci Yıl Dönümü Kutlamaları” kapsamında, Kara Harp Okulundan Anıtkabir’e kadar Atatürk Garnizon Koşusu ve müteakiben Anıtkabir’de Çelenk Koyma Töreni gerçekleştirildi. (YEK-
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