Atatürk'ü Anma Töreni - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hekimoğlu - ANKARA
- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu'nun Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuşmasıANKARA - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82'nci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Atatürk'ü Anma Töreni"nde katılımcılara hitap etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım