Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ataşehir’de pes dedirten hırsızlık: Önce anahtarı sonra otomobili çaldı

Ataşehir’de pes dedirten hırsızlık: Önce anahtarı sonra otomobili çaldı

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Kaydı Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 


- Ataşehir’de bir işyerine gelen şahıs masa üzerinde duran araç anahtarını çaldıktan sonra ilerleyen saatlerde yeniden gelerek bu seferde park halinde duran aracı çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri tarafın yapılan çalışmalar sonucu şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir’de bulunan bir işyerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir işyerine müşteri gibi gelen T.G. isimli şahıs masanın üzerinde duran dükkana ait aracın anahtarını çaldı. Dükkandaki işlemlerini halleden şüpheli olay yerinden ayrıldı. İlerleyen saatlerde yeniden dükkanın önüne gelen T.G. çalışanların dükkan içerisinde olduğu esnada sabah saatlerinde çaldığı anahtarla, işyerinin kapısı önünde park halinde duran aracı çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra aracın yerinde olmadığını gören çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 farklı kamera kaydının incelenmesi sonrası şüphelinin Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi’nde olduğunu tespit edince harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu T.G. isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheli “Oto Hırsızlığı” suçundan mahkemeye sevk edildi. (ASK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı