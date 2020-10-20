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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Ataşehir’de iş yerine müşteri gibi giren şahsın para çaldığı anlar kamerada

Ataşehir’de iş yerine müşteri gibi giren şahsın para çaldığı anlar kamerada

şahsın iş yerine girişi

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 

-masa üzerinde paraları çalması
-şahsın iş yerinden çıkışı

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Ataşehir’de bir iş yerine giren şahıs, çalışanlarının iş yerinin arkasında olmasını fırsat bilerek masa üzerinde duran paraları çaldı. Polisin çalışmasıyla yakalanan şahıs cezaevine gönderilirken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Ataşehir’de Aşık Veysel Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 16 Ekim tarihinde meydana geldi. Fatura ödeme merkezi olduğu değerlendirilen iş yerine giren İlker Y. isimli şahıs, çalışanların vezne başında olmamasını fırsat bilerek harekete geçti. Şahıs, veznenin camından kolunu uzatarak masa üzerinde bulunan bir miktar parayı çaldı. Şahıs paraları çaldıktan sonra iş yerinden uzaklaştı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs, polis tarafından Aşık Veysel Mahallesinde bulunan adresinde kıskıvrak yakalandı. İlker Y. isimli şahıs, “işyerinden ve kurumdan hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Öte yandan, şahsın iş yerinden paraları çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahıs fatura ödeme merkezine giriyor. İş yeri çalışanlarının arka tarafta olmasını fırsat bilen şahıs masa üzerinde bulunan paraları çalıyor ve iş yerinden uzaklaşıyor. (CGK-
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