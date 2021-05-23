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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Ataşehir’de çalışma yapılırken su borusu patladı: Su apartmanın yüksekliğine çıktı

Ataşehir’de çalışma yapılırken su borusu patladı: Su apartmanın yüksekliğine çıktı

Cep telefonu görüntüsü

Kamera Cep Telefonu 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patladı. Tazyikli suyun 5 katlı bir binanın yükseldiğine ulaştığı anlar kameraya yansıdı. Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ ekiplerinin çalışmaları sırasında su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle tazyikli su, metrelerce yükseldi. 5 katlı bina yüksekliğine ulaşan basınçlı su, ekiplerin müdahalesiyle kesildi. Tazyikli su nedeniyle bir iş yeri ve binada bulunan daireler olumsuz etkilendi. Suyun yükselme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlayan su borusundan fışkıran suyun 5 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştığı görülüyor.
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