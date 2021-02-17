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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ATAK helikopterinin FAZ-2 versiyonunun ilk teslimatları Emniyet ve KKK’ye yapıldı.

ATAK helikopterinin FAZ-2 versiyonunun ilk teslimatları Emniyet ve KKK’ye yapıldı.

ATAK görüntüleri

( ANKARA ) - ANKARA

Tron Helikopter 


- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ATAK helikopterinin daha fazla yerlilik oranına sahip olan FAZ-2 versiyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü, ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, ATAK helikopterinin geliştirilmiş ve daha fazla yerlilik oranına sahip FAZ-2 versiyonunun Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen ATAK helikopterinin EGM’nin envanterine giren ilk ATAK helikopteri olduğunu ifade eden İsmail Demir, yaptığı paylaşımda “ATAK helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış, yerlilik oranı daha da artan FAZ-2 versiyonunda ilk teslimatları ve KKK’ya yaptık. ATAK ilk kez EGM’nin kullanımına sunuldu. Hayırlı Olsun” ifadeleri kullanılarak ATAK helikopterine ait görüntüleri paylaştı. (ÖMR-BC -
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