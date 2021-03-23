Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Asker adayları pazar esnafını ziyaret edip oyun havası oynadı

Asker adayları pazar esnafını ziyaret edip oyun havası oynadı

Asker adaylarının pazar esnafını ziyaret edip oyun havası oynadığı anlar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Karahisar Allah Pazar Esnafı Oyun Havası 


- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde asker adayı gençler askere gitmeden önce ilçede sürdürülen geleneksel ziyaretleri yapıp oyun havası oynadı. Şuhut'ta 2002-02 asker adayları kapalı pazar yerinde pazar esnaflarını ziyaret ederek pazar ortasında oyun havası oynadı. Pazar esnafları ile hatıra fotoğrafları çektiren asker adayları ''Her şey vatan için'' sloganı attı. Asker adayı Veli Akkaya konu ile ilgili açıklamalarında, ''Vatani görevimizi yapmak için asker gezisi yapmaktayız. Canımızla, yüreğimizle vatani görevimizi yapmak için askere gideceğiz. Şuhut Kapalı Pazar Yerinde abilerimizle, ablalarımızla bütün esnaflarımızla bir araya gelerek onları ziyarette bulunduk'' dedi.
Pazarcı esnafı Pala Ali Osman ise konu ile ilgili açıklamalarında, ''Askerlerimiz geldi bizi mutlu ettiler. İnşallah Allah mutlu etsin. İnşallah Cenab-ı Allah burunlarını kanatmadan geri gönderirsin'' ifadelerine yer verdi
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement