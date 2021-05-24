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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aşırı hız yapan sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybedip trafik ışığına çarptı

Aşırı hız yapan sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybedip trafik ışığına çarptı

Kaza yapan otomobilden görüntü

Trafik Işığı Osmanpaşa Aşırı Hız Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yapan sürücüden görüntü
-Otomobilden çıkarılan yaralıdan görüntü
-Ekiplerin müdahalesinden görüntü
-Domateslerden görüntü
-Kırılan trafik ışığından görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Hurda yığınına dönen otomobilden iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Bayrampaşa’da aşırı hız yapan sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik ışığına daha sonrada ağaca çarparak durabildi. Hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü ve arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan domateslerinde kazanın etkisiyle yola savrulduğu görüldü.
Kaza saat 05.15’te Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Yel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Özbaş (30) idaresinde olduğu öğrenilen 61 ED 179 plakalı otomobil hal istikametinden Gaziosmanpaşa’ya seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışığına ardından ağaca çarparak durabildi. Otomobil hurda yığınına döndü Çarpmanın etkisiyle otomobilde kasalı şekilde olan domatesler yola savruldu. Sürücü olduğu öğrenilen Yunus Özbaş ve arkadaşı Özkan Umut (34) ise otomobil içinde yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü ve arkadaşını otomobil içerisinden çıkardı. Yaralanan sürücü ve arkadaşı sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığını öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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