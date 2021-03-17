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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aşırı hız yapan otomobil duvara çarptı: Ekipler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı

Aşırı hız yapan otomobil duvara çarptı: Ekipler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı

İtfaiye ekipleri sıkışan kapıyı makasla keserken

İlk Müdahale Aşırı Hız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Araçta sıkışan sürücü sedyeye alınırken
-Ambulansa taşınırken
-İtfaiye ekipleri LPG'yi kapatırken
-Kazalı araçtan detaylar
-Ekiplerden detaylar
-Polis ekipleri ölçüm yaparken

( KIRIKKALE -ÖZEL) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil duvara çarpıp savruldu. Ekipler, ölümden dönen sürücüyü araçtan kurtarmak için zamanla yarıştı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Bağlarbaşı Mahallesi Lefkoşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan U. idaresindeki 06 AK 2238 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Aşırı hız nedeniyle yaklaşık 50 metre savrulan otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler zamanla yarıştı Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekipler, makas yardımıyla sıkışan otomobil kapısını kesip, ağır yaralanan sürücüyü sedye ile ambulansa taşıdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Ramazan U.’nun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin yanma veya patlama riskine karşı tedbir aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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