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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Aşı ekibi kaza yaptı: 4 sağlık görevlisi yaralandı

Aşı ekibi kaza yaptı: 4 sağlık görevlisi yaralandı

Araçlar.

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Sağlık Görevlisi 

-Görevliler.
-Olay yeri.

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

- Kütahya'da aşı ekibini taşıyan aracın önce bir araca sonra bir apartmanın duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 sağlık görevlisi yaralandı. Kaza, Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallelerde Koronavirüs aşı yapmak için İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait araç ile yola çıkan ekip, aynı istikamete giden araç ile ile çarpıştı. Sağlık ekibini taşıyan araç daha sonra bir apartmanın duvarına çarptı. Kazada, biri ağır 4 sağlık görevlisi yaralandı. İsimleri açıklanmayan yaralılar sağlık ekipleri, ambulanslarla Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (EFE-)
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