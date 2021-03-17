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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Artvin Valisi Doruk, Yusufeli'ndeki köyde çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi

Artvin Valisi Doruk, Yusufeli'ndeki köyde çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi

- Yanan evler - Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklamaları - AFAD ekiplerinin yangından etkilenen çocuğu sağlık ekiplerine teslim etmesi: - "Yangında 35 bina, 60 civarında hane zarar gördü. Çok şükür can kaybımız yok. 25 - 30 civarında hayvan telefi var" - "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesine dönük AFAD Başkanlığımızca çadırlar gönderildi. 1 milyon lira civarında acil yardım ödeneği gönderildi"ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde çıkan ve bir çok binaya sıçrayan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.Vali Doruk, yangın bölgesindeki incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Dereiçi köyünün büyük bir yangın yaşadığını ifade etti.
176 hanelik büyük bir köy olan Dereiçi'nde yaklaşık 400 kişinin yaşadığını dile getiren Doruk, şunları kaydetti:"Yangında 35 bina, 60 civarında hane zarar gördü. Çok şükür yaralı, can kaybımız yok. 25 - 30 civarında hayvan telefi var. Yangın büyük ölçüde kontrol altında ancak söndürme çalışmaları da devam ediyor. Burası rüzgarlı bir alan, sürekli rüzgar yön değiştiriyor. İnşallah büyük bir sürpriz yaşamazsak yangını sabaha kadar kontrol altında tutup söndürmeyi, hiç yoksa risksiz hale getirmeyi planlıyoruz."Doruk, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini anlatarak, "Mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesine dönük AFAD Başkanlığımızca çadırlar gönderildi. 1 milyon lira civarında acil yardım ödeneği gönderildi. Vatandaşımızın her türlü yanındayız. Zarar tespit çalışmalarını yapıp devletim tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşımızın yanında olacağız." diye konuştu.
Vali Doruk, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının çıkış nedenin ise henüz netleşmediğini kaydetti.
Yangında dumandan etkilenen bir vatandaşa sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Jandarma Allah Sağlık Ekipleri Hayvan Yangına Müdahale 

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